В Приморском крае заболеваемость COVID-19 снизилась на 40% за новогодние праздники

На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится более 300 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье за новогодние праздники на 40% снизился показатель заболеваемости коронавирусом. Так, в последний день ушедшего года за сутки зафиксировали 56 заболевших, а 8 января отметили всего 34 случая.

Такая статистика связана с тем, что в праздничные дни люди меньше контактируют, в том числе в больших коллективах, а также меньше обращаются к врачам при симптомах заболевания.

– Традиционно на каникулах наблюдалось постепенное снижение количества новых случаев, однако циркуляция инфекции в Приморье продолжается. Остается актуальной вакцинация против новой коронавирусной инфекции, – подчеркнула зампред Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится более 300 человек, в 15 стационарах развернуто 495 мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями.

Напомним, что меры профилактики против инфекции остаются актуальными, в том числе вакцинация, использование гигиенических масок в местах скопления людей, проведение профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях и на транспорте, сокращение тесных контактов.

Специалисты отмечают, что особенно важно соблюдать профилактические меры лицам, относящимся к группе риска: имеющим хронические заболевания, людям старше 65 лет. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как уберечь себя от гриппа и ОРВИ.

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