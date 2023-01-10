На приморского чиновника завели уголовное дело за халатность, связанную с выдачей дальневосточного гектара

Его подозревают в халатности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1, статья 293 УК РФ). Поводом для проверки деятельности чиновника прокуратурой стало его безалаберное отношение к выдаче приморцам участков в рамках программы «Дальневосточный гектар», сообщили в ведомстве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Экс-главу органа местного самоуправления подозревают в халатном рассмотрении заявлений людей о предоставлении им земельных участков. Происходило все с марта 2021 года по июль 2022 года. Как рассказали сотрудники прокуратуры, в некоторых случаях ждать рассмотрение обращения приморцам приходилось более года. Это, в свою очередь, повлекло нарушение прав местных жителей и снижение темпов социально-экономического развития района.

Следует отметить, что прокуратура Хасанского района ранее проводила проверку по данному делу, результаты которой стали материалами уголовного дела. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре района.

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