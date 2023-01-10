Приморцу грозит до пяти лет колонии из-за незащищенного секса с подружкой

Дальнейшую судьбу мужчины определит суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины. Его обвиняют в том, что он намеренно заразил свою подругу ВИЧ-инфекцией (часть 2, статья 122 УК РФ). Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники СУ СК РФ по Приморскому краю рассказали, что мужчина знал о своем заболевании. Несмотря на это, он нередко вступал в незащищенные половые контакты со своей знакомой, которая, по версии следствия, не подозревала о ВИЧ-инфекции партнера.

Итогом романа стали заражение женщины инфекцией и уголовное дело на ее любовника. Во время расследования специалисты собрали достаточно доказательств для обвинения приморца, поэтому в ближайшее время его ожидает суд.

Следует отметить, что максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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