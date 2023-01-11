В Приморье 11 января потеплеет, ожидаются плюсовые температуры

Дороги и тротуары Владивостока до сих пор в снегу. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В среду, 11 января, в Приморье осадков не ожидается, ветер разгонится от слабого до умеренного. Температура воздуха, как и обещали ранее, будет колебаться от -8 градусов до +5, информирует портал «Примпогода».

В краевой столице облачно, но без осадков. Умеренный ветер дует с северо-запада, на термометрах от 0 градусов до +2. На дорогах города сохраняется гололедица, а на тротуарах и придомовых территориях – снежные сугробы.

В Уссурийске слабый ветер, без осадков. В течение дня ожидается от 0 до +2 градусов, однако утром значения ниже: -17...-18°C.

В Находке температура воздуха +2...+4°C, в утренние часы -8...-9°C. Ветер слабый, переменная облачность, осадков не ожидается.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2021 года) 11 января была холодной. Минимальная температура воздуха -29,2°С регистрировалась в 1931 году. Максимальная температура воздуха +1,7°С отмечалась в 1992 году. За весь период наблюдений снег был в 22, метель – в 8, поземок – в 6 случаях и туман в 1966 году. Самое большое количество осадков за сутки (7 мм) выпало в 1919 году. Штормовой ветер (34 м/с) регистрировался в 1943 и 1965 годах.

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