«Москва» села на 3 миллиона рублей: выяснилась судьба капитана владивостокского парома

На борту было более 170 человек. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Капитан пассажирского парома «Москва», который сел на мель в октябре 2022 года, пойдет под суд за легкомыслие. Расследование по обвинению в нарушении правил безопасности завершено, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как следует из сообщения прокуратуры Приморья, ремонтные работы после ЧП для восстановления судна обошлись в 2,8 миллиона рублей. Как писала редакция, «Москва» в злосчастный день, 1 октября, шла по рейсу Владивосток – остров Попова. ЧП произошло в проливе Старка залива Петра Великого (вблизи острова Русский). Небо было затянуто туманом.

– Капитан не обеспечил контроль наблюдения за навигационным оборудованием, движение судна с безопасной скоростью и отклонился от плана перехода. В результате проявленного им преступного легкомыслия катамаран, на борту которого находились более 170 человек, сел на мель с повреждением лопастей двух винтов, – уточнили правоохранители.

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