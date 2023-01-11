Сотни жителей Владивостока остались без воды из-за аварии

Вернуть воду в дома планируют вечером 11 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть домов в районе Зеленого угла во Владивостоке осталась без холодной воды. Как рассказали в Приморском водоканале, на сетях произошла авария, которую специалисты пытаются устранить уже три дня. Однако линии залегают глубоко под землей, в связи с чем с 9 часов утра среды, 11 января, по адресам Адмирала Юмашева, 11, 35; Ладыгина, 11, 11а; Сабанеева, 22, 24, 18, 16, 16в, 17, 15, 15а, 14в, пришлось отключить водоснабжение.

В организации пояснили, что благодаря приборам удалось определить точное место порыва, после чего понадобилось раскопать мерзлый грунт. Для этого использовали спецтехнику. Однако в настоящее время ремонтным работам мешает постройка прямо на сети водопровода.

Устранение аварии в районе «Зеленого угла». Фото: Приморский водоканал

– Принято решение сделать временный вынос водопровода в обход здания, – отметили представители предприятия. – Просим жителей набраться терпения, специалисты Горводопровода стараются проводить аварийные работы в максимально возможные сроки. Рассчитываем 11 января предположительно до 21:00 подать воду.

Информацию о восстановлении труб сопроводили иллюстрациями. На кадрах видно, как рабочие с помощью экскаватора выкапывают яму, в которой и будут проводить починку объекта.

– По вечернему подвозу воды и срокам устранения аварийной ситуации можно уточнять в круглосуточной диспетчерской Примводоканала: +7 (423) 200 57 77.

Напомним, накануне, 10 числа, в соседнем городе Находка произошла авария на сетях, которая оставила без отопления больше 10 тысяч человек. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Устранение аварии в районе «Зеленого угла». Фото: Приморский водоканал

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