В честь Дня заповедников руководство «Земли леопардов» объявило о встрече с читателями библиотеки имени А.М. Горького

Регистрация для посещения мероприятия не требуется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 января в стране отмечают День заповедников и национальных парков. В честь этого во Владивостоке 16 января в 18:00 состоится встреча руководства «земли леопарда» с читателями Приморской краевой публичной библиотеки имени А.М. Горького.

Приморцев познакомят с историей сохранения самой редкой крупной кошки планеты и расскажут о природных территориях, которые охраняет организация. Стоит отметить, что именно 11 января в 1917 году был образован первый в стране заповедник – Баргузинский. Всего в России – около 60 нацпарков и 100 заповедников. Старейший из них находится на Дальнем Востоке и называется «Кедровая падь». Он входит в состав дирекции заповедников «Земля леопарда».

Также посетителям покажут видеоролик о «Земле леопарда». В нем покажут главные достижения и поворотные события 2022 года. Зрители также увидят документальные кадры с дальневосточными леопардами и амурскими тиграми, которые специалисты получили при помощи фотоловушек.

Регистрация не требуется. Телефон организаторов: 8-914-794-00-24

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» поздравляет сотрудников ФГБУ «Земля леопарда» с их профессиональным праздником.

Напомним, совсем недавно «Комсомолка» рассказала о чудесной истории спасения двух котят редчайшей пятнистой кошки. Посмотреть на этих милых хищников можно в материале dv.kp.ru.

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