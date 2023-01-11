Сгорело 200 «квадратов»: пламя охватило овощной склад в столице Приморья

Пожар произошел на улице Калинина. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Серьезный пожар разгорелся минувшим вечером во Владивостоке. Местные жители, заметив дым, сообщили о возгорании спасателям. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью.

По словам представителей ведомства, тревожный звонок поступил специалистам в 21:16. Владивостокцы сообщили о пожаре в здании овощебазы на Калинина. Когда спасатели прибыли к зданию, из него валили клубы густого черного дыма. Огонь тушили 38 человек с помощью 10 машин. Пламя уничтожило помещение изнутри и частично повредило крышу, а площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара пока неизвестны.

Напомним, что около 11 января около 13:00 во Владивостоке вспыхнул балкон в многоэтажном доме на Сабанеева, 16В. Как рассказали очевидцы, тушить огонь отправились не менее пяти пожарных расчетов.

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