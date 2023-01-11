Мощный пожар охватил многоэтажку во Владивостоке

Пожарные уже работают на месте событий.

Серьезный пожар произошел в одном из районов приморской столицы около часу дня. На одном из верхних этажей жилого дома вспыхнул балкон. На месте работают специалисты. Очевидцы поделились кадрами с места событий с журналистами «Комсомольской правды – Владивосток».

Пожар в высотке, расположенной по адресу Сабанеева, 16В, привлек немало внимания. На кадрах видно клубы дыма, вырывающиеся из квартиры. Огня незаметно. По словам очевидев, на месте работает не менее пяти пожарных расчетов. Также местные жители отмечают, что на Сабанеева отключили водоснабжение.

Пожар произошел на Сабанеева, 16В.

Редакция уже обратилась за комментарием в пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю. На момент публикации данных о пострадавших и погибших не поступало. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

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