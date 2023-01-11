Знаменитый «уссурийский флот» существует. Его обнаружили на шоссе

Сухогруз оказался на суше в Уссурийске. Иллюстрация из архива. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

«Уссурийское морское пароходство» – давнишняя шутка среди местных жителей. Приморцы вспоминают с улыбкой фразу федеральной чиновницы о флоте, который якобы здесь расположен (со всех сторон город окружен сушей). Однако «уссурийская флотилия» неожиданно нашлась на Новоникольском шоссе у сопки Стрелковой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на социальные сети.

В пабликах местные рассказали, что, по данным MarineTraffic, здесь стоит на якоре сухогруз «Анадырь» – судно Чукотского АО. Как именно паром, построенный на Камчатке, оказался на суше в Уссурийске – большой вопрос. Вероятнее всего, речь идет об обычной ошибке сайта.

Фото: притнскрин, MarineTraffic.com

К слову, первый рейс через лиман в водах столицы Чукотки «Анадырь» завершил в октябре 2022 года, о чем «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала. Собственно, именно по этому маршруте судно и ходит.

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