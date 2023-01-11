Без воды остались 13 домов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром, 11 января, более 4,8 тысяч жителей Владивостока остались без воды. Приморская прокуратура организовала проверку.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, воду отключили в 13 многоквартирных домах. Произошло это из-за аварии в районе жилого здания на Адмирала Юмашева, 11. Специалисты проверят соблюдение требований законодательства, а после примут соответствующие меры.

Также прокуратура проконтролирует восстановление водоснабжения.

Напомним, что с этой неприятностью столкнулись жильцы домов на Адмирала Юмашева, 11, 35; Ладыгина, 11, 11а; Сабанеева, 22, 24, 18, 16, 16в, 17, 15, 15а, 14в. В Приморском водоканале поделились, что специалисты пытаются решить проблему уже три дня, но им мешает постройка на сети водопровода. Предположительно, все вернется в норму 11 января до 21:00.

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