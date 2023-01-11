Дело депутата ЗС ПК Самсонова, осужденного на 13 лет из-за педофилии, вернули в суд

Самсонов даже объявлял голодовку из-за уверенности в своей невиновности. Фото: Александр ХИТРОВ

Коммунисту Артему Самсонову, осужденному по делу о педофилии на 13 лет колонии, перенесли рассмотрение апелляции. Срок следующего заседания неизвестен, ведь сначала необходимо проверить возможные нарушения во время вынесения приговора, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал депутата.

– Вернули в Советский районный суд для проведения проверки по жалобе моего представителя, так как при вынесении приговора судьями первой инстанции была нарушена тайна совещательной комнаты.

Как уточнила адвокат Наталья Касилова, приговор пока пересматривать не будут. Проверка означает, что проводить ее будут без заседания. Если выяснится, что судьи действительно нарушили тайну, это может привести даже к отмене приговора.

Осенью 2022 года суд постановил, что депутат ЗС ПК от КПРФ действительно показывал подростку фаллоимитатор на пляже во время летнего отдыха. Журналистов на последнее заседание не пустили. Самсонов и его защита настаивают на невиновности осужденного, как и многие лидеры общественных мнений во Владивостоке.

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