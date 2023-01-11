Личные вещи императора привезли во Владивосток. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Петровский марафон ожидает гостей Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева во Владивостоке. Посетить выставку «Царь Петр Алексеевич» приморцы могут до конца этой недели на Светланской, 20. Большое количество мероприятий и экскурсий пройдут 14 и 15 января, сообщили в пресс-службе музея. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Оценить незабываемые события гости и жители приморской столицы смогут уже в эти выходные с 11 часов дня. Проходить экскурсии будут каждый час до 17:00 включительно. Специальная программа «Встречать с веселостью» ожидает и самых маленьких любителей искусства. Состоится «Приказ царя: державу укреплять» 15 января в 12 и 14 часов дня.

Следует отметит, что данная выставка пользуется популярностью у приморской публики. Открылась она 7 сентября 2022 года, но за все время существования ее посетили более 28 тысяч человек.

– К нам приходят люди разного возраста, целыми семьями, коллективами – от немолодых экскурсантов из Седанкинского дома-интерната, до старшеклассников и студентов, многие из которых – порядка 6 тысяч человек - воспользовались Пушкинской картой. За пять месяцев наши специалисты провели 27 детских тематических программ, на которых побывали почти 350 малышей, – рассказала руководитель экскурсионно-образовательной службы Александра Осипова.

Оценить уникальные экспонаты Петра Великого и узнать больше об истории страны возможно в оставшиеся до закрытия выставки дни.

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