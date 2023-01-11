Лыжню открыли в конце декабря. Фото: Администрация Владивостока

В администрации Владивостока сообщили, что лыжная трасса на Русском острове будет закрыта из-за нетипичных для января плюсовых температур. Пункт проката, соответственно, тоже временно не будет работать, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В четверг, 12 января, с полудня трассу закроют. Об этом рассказали в управлении физкультуры и спорта мэрии.

– По причине высоких температур воздуха снег на трассе существенно подтаял, кататься в таких условиях не только не комфортно, но и травмоопасно, уточнили специалисты. В дальнейшем решение о работе лыжной трассы будет приниматься исходя из погодных условий. Справки по телефону: 8-994-010-57-34, – уточнили в пресс-службе мэрии.

Более того, изменила свое расписание и горка на центральной площади города, что тоже связано с потеплением. До 18 часов горку закрыли сегодня, 11 января. Вероятно, и завтра аттракцион будет работать только поздним вечером.

Напомним, в Приморье пришло почти «тропическое» потепление.

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