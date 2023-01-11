Необычное нововведение: приморских рыбаков-нарушителей теперь находит квадрокоптер

Квадрокоптер, который использовали при рейде, оснащен видеокамерой, тепловизором и прибором ночного видео. Фото: Виктория ЛЕБЕДИНЕЦ

Если вы приморский рыбак, которой игнорирует запрет выходить на лед, то будьте уверены – квадрокоптер вас найдет. Недавно в районе Седанки во Владивостоке администрация, МЧС, полиция и министерство по делам ГО и ЧС провели рейд по пресечению выезда на неокрепший лед машин. Все, кого заметили, заплатят штрафы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Квадрокоптер, который использовали при рейде, оснащен видеокамерой, тепловизором и прибором ночного видения. Улизнуть от него не получится, как и спрятаться. Фото и видео, которые он сделал, отправят в комиссии для оформления протоколов. На них четко видны данные нарушителей. Водители подвергли опасности жизни, за что и заплатят штрафы.

– В первую очередь цель таких рейдов – информирование граждан о запрете выезда на лед. Напоминаем рыбакам, что за это предусмотрена административная ответственность. А главный штраф за выезд на лед – это утраченная жизнь, – отметил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Он также напомнил, что выезд на лед водоемов на любом транспорте во Владивостоке запрещен.

Напомним, что недавно «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что как раз в районе Седанки чуть не утонула «Нива».

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