Беда пришла, откуда не ждали: жители Владивостока столкнулись с последствиями потепления

Одним из проблемных участков стала лестница на улице Адмирала Юмашева.
Фото: из соцсетей
Во Владивосток пришел январь, но почему-то за собой он принес не снег и вьюги, а аномально теплую погоду. Из-за нее некоторые жители столкнулись с неприятными последствиями. Растаявший снег превратился в реки грязной воды, которая мешает передвигаться. Об этом жители рассказали в социальных сетях.
Одним из проблемных участков стала лестница на улице Адмирала Юмашева со стороны «Зеленого угла». В период снегопада ее полностью замело, а после образовалась наледь. Люди боялись с нее спускаться, но с приходом тепла лучше не стало. Теперь лестница превратилась в настоящий водопад, а спускаться по ней можно разве что в лодке.
Однако даже в такой ситуации жители пытаются найти свои плюсы:
– Ну хоть лестница от снега почистится и помоется. А то делать это явно некому.
Напомним, что недавно «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что лыжная трасса на Русском острове будет закрыта из-за нетипичных для января плюсовых температур.
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