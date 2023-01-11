Беда пришла, откуда не ждали: жители Владивостока столкнулись с последствиями потепления

Одним из проблемных участков стала лестница на улице Адмирала Юмашева. Фото: из соцсетей

Во Владивосток пришел январь, но почему-то за собой он принес не снег и вьюги, а аномально теплую погоду. Из-за нее некоторые жители столкнулись с неприятными последствиями. Растаявший снег превратился в реки грязной воды, которая мешает передвигаться. Об этом жители рассказали в социальных сетях.

Одним из проблемных участков стала лестница на улице Адмирала Юмашева со стороны «Зеленого угла». В период снегопада ее полностью замело, а после образовалась наледь. Люди боялись с нее спускаться, но с приходом тепла лучше не стало. Теперь лестница превратилась в настоящий водопад, а спускаться по ней можно разве что в лодке.

Однако даже в такой ситуации жители пытаются найти свои плюсы:

– Ну хоть лестница от снега почистится и помоется. А то делать это явно некому.

Напомним, что недавно «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что лыжная трасса на Русском острове будет закрыта из-за нетипичных для января плюсовых температур.

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