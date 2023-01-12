Во Владивостоке потеплеет до +3°C. Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 12 января, в Приморье ворвется переменная облачность, осадки не ожидаются, порывы ветра слабые до умеренных. Столбики термометров поднимутся до положительных значений, до +1…+6°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, слабый до умеренного ветер, осадки не предвидятся. В приморской столице потеплеет до +1…+3°C.

В Уссурийске без осадков, переменная облачность, гололедица на дорогах. Порывы ветра слабые до умеренных. Ожидается морозное утро, температура воздуха опустится до -13…-15°C, днем потеплеет до +2…+4°C.

В Находке переменная облачность, гололедица на дорогах, ветер слабый до умеренного. Осадки не предвидятся. Утром похолодает до -5…-7°C, днем столбики термометров поднимутся до +3…+5°C.

Напомним, по информации главного синоптика Приморья Бориса Кубая, циклоны, которые могли обрушиться на край 13 января, не повлияют на погоду, так как уйдут в сторону Японии. Но на следующий день, 14 числа, ожидается резкое похолодание, морозы окрепнут до -22°C.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что показать зимой в Приморье гостям из других регионов?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.