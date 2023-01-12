Жители Владивостока смогут прямым рейсом отправиться на популярные курорты Краснодарского края

Программа полетов стартует с 10 июня. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Международный аэропорт во Владивостоке вместе с авиакомпанией «АЙ ФЛАЙ» запускает прямые рейсы в Сочи и Минеральные Воды. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Как поделились представители аэропорта, программа полетов запланировала на период с 10 июня по 27 сентября 2023 года. Рейсы в Сочи будут осуществляться два раза в неделю – по средам и субботам в 5:20 утра, а в Минеральные Воды – каждую неделю по понедельникам в 13:00. Путешествие на самолете Airbus А330-200 займет 10 часов.

По данным сайта авиакомпании, билет из Владивостока в Сочи обойдется минимум в 20 538 рублей, максимум – 27 538 рублей, а в Минеральные Воды стоимость варьируется от 20 528 рублей до 27 528 рублей.

В пресс-службе воздушной гавани добавили, что перевозчик предложит три тарифа с бесплатным провозом багажа: по «Промо» – до десяти килограммов, по «Плюс» и «Премиум» – до 23 килограммов. «АЙ ФЛАЙ» предложит субсидированные билеты для пассажиров в возрасте до 23 лет, мужчин старше 60 лет, женщин – 55 лет, многодетных семей, инвалидов первой группы.

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