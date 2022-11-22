Прямые рейсы из Владивостока в Янгон будут выполняться уже в 2023 году

Аэропорт Владивосток. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Прямые пассажирские рейсы между Янгоном и дальневосточной столицей планирует запустить авиакомпания Myanmar Airways International. Об этом сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Договоренности удалось достигнуть вовремя 16-го Международного форума и Транспортной недели – 2022, которые проходили в Москве с 15 по 18 ноября.

– Власти России и Мьянмы подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытия прямого авиасообщения по маршрутам Янгон – Владивосток, Янгон – Новосибирск и Янгон – Красноярск, – сообщило МИД.

Планируется, что уже в 2023 году перевозчик Myanmar Airways начнет полеты.

Ранее «Комсомолка» писала, что со 2 декабря авиакомпания Azur Air запустит чартерные перелеты из Владивостока в Таиланд. При этом билетов в продаже онлайн-касс нет. Дело в том, что приобрести можно только туристический пакет на 6, 10, 13 и 16 ночей. В стоимость (от 94 тысяч рублей) входят проживание, трансфер, медицинская страховка.

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