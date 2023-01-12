Решение не повлияет на транспортную доступность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае сократили количество внутрикраевых авиарейсов, что подтвердили в региональном минтрансе. Причиной выступило санкционное давление – обслуживать моторы DHC-6 стало проблематично, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе министерства, количество рейсов на канадских самолетов сократят почти вдвое, при этом отметив, что жители решения не пострадают. Мера будет применена только на тех маршрутах, где налажена транспортная доступность, есть автобусное или железнодорожное сообщение. А вот, например, в Терней самолеты летать не прекратят. Уточненное расписание внутрикраевых авиарейсов огласят чуть позже в компании-перевозчике.

– Ведется поиск компании, которые могли бы обслуживать эти самолеты, ищем решения, – отметили в пресс-службе краевого минтранса.

Санкции ударили по обслуживанию моторов указанных самолетов, в первую очередь, из-за различных логистических трудностей. За первое полугодие 2022 года внутрикраевыми полетами воспользовались более 16 тысяч человек на 13 маршрутах. Рейсы ведет авиакомпания «Аврора». Полеты выполняют DHC-6, АН-2 и вертолеты МИ-8. Напомним, ранее выяснилось, что из Приморья открыты новые рейсы в Сочи и курорты Краснодарского края.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Где провести зимние выходные и полноценно отдохнуть?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.