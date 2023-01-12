У мэра Владивостока появился одиннадцатый заместитель

Екатерина Сиволовская приступила к работе 9 января. Фото: Администрация Владивостока

Одиннадцатым заместителем мэра Владивостока стала Екатерина Сиволовская, которая исполняла роль советника Константина Шестакова. Теперь в ее зону ответственности входит курирование управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка, а также руководить районными ЗАГСами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По данным сайта администрации, Екатерина Сиволовская приступила к работе 9 января. Занимается она новым направлением, положение о котором Константин Шестаков утвердил приблизительно в то же время. Следует отметить, что цель нового ведомства – это создание условий для развития туризма и обеспечения владивостокцев услугами торговли, общественного питания и так далее. Кроме того, новый заместитель будет руководить отделами ЗАГСов нескольких районов города.

Напомним, «Комсомолка» писала, что в марте 2022 года еще один заместитель Константина Шестакова приступил к своим обязанностям. Ответственен он за управление наружной рекламы и информации.

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