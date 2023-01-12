В Приморье заведующая ФАП рискует провести до восьми лет в колонии

Доказывать свою невиновность женщине придется в суде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Хасане обвиняется в систематическом получении взяток и подделке документов. По версии следствия, за крупные суммы 42-летняя женщина оформляла сертификаты о «ложных» прививках и данные о нетрудоспособности. Суд определит причастность местной жительницы к девяти преступлениям, сообщили в прокуратуре Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве рассказали, что злоумышленница внесла в восемь листков временной нетрудоспособности ложные сведения в период с марта по декабрь 2021 года. Заведующая получила взятку в размере 30 тысяч рублей за то, что указала якобы пациентка больна серьезными заболеваниями. Подобную схему «провернула» обвиняемая в июле 2022 года за три тысячи рублей. Кроме того, в октябре 2021 года женщина оформила четырем приморцам сертификаты о прививках, которые они не делали. Заплатили за это нарушительнице 16 тысяч рублей.

Теперь суд определит виновность женщины в служебном подлоге (часть 1, статья 292 УК РФ), получении взятки (часть 3, статья 290 УК РФ и часть 1, статья 291.2 УК РФ). В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на долю обвиняемой в праве общей долевой собственности на земельный участок.

Напомним, «Комсомолка» писала, что в сентябре 2022 года уголовное дело завели на экс-заведующую поликлиникой. Жительницу Хасанского района подозревали в получении взяток и халатности.

ПО ТЕМЕ:

Экс-заведующей поликлиникой грозит уголовка за подделку документов

За энные суммы глава больницы выписывала фальшивые справки (подробнее)

Во Владивостоке сотрудник госучреждения аттестовал экипажи морских судов за взятки

Он предлагал проставить в диплом хорошие оценки (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.