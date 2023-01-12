Во Владивостоке побит температурный рекорд 50-летней давности

Прошлый рекорд зафиксировали в 1964 году. Фото: Мария АНАНОВА

Столица Приморья побила сразу два температурных рекорда за 11 и 12 января. Подробнее об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказала главный редактор «Примпогоды» Марина Парфенова.

По словам синоптика, на большей территории Приморья 11 января потеплело до 0…+5°С, и только в центральных районах столбики термометров опустились до -1…-8°С. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 5-10 градусов, по словам Марины Парфеновой, эти показатели не соответствуют календарной зиме и больше характерны для третьей декады февраля.

В дальневосточной столице наблюдались перепады температуры воздуха. Утром при северо-западном ветре столбики термометров поднимались вверх, но после обеда понизились до -3°С. Во второй половине дня воздух прогрелся до +1,9°С, что на 0,2°С выше прошлого экстремального значения, которое зафиксировали 11 числа в 1992 году.

Это не единственный рекорд, который побил Владивосток. В четверг, 12 января, столбики термометров в городе поднялись до +2,9°С, до этого максимальная температура воздуха 12 числа достигала +2,6°С, такие показатели зафиксировали в 1964 году.

Напомним, что главный синоптик Приморья Борис Кубай предупредил жителей о резком похолодании. Температура воздуха опустится до -13…-22°C.

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