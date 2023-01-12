Администрация Владивостока проверила случай с запертым в автобусе ребенком

Родителям рекомендуют проверять баланс транспортных или банковских карт детей. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В администрации Владивостока отреагировали на жалобу в социальных сетях о том, что 12-летнего ребенка водитель запер в автобусе из-за неоплаты проезда. Оказалось, что девочка сама прошла в салон, когда поняла, что не может расплатиться. Подробнее – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Сотрудники мэрии проверили видеозаписи с камер наблюдения. На них ясно видно, что девочка вернулась на место сама, а на следующей остановке снова попыталась расплатиться. После этого водитель жестом разрешил ей выйти, несмотря на то, что карта вновь не сработала.

Заместитель главы администрации Максим Акульшин заметил, что руководителям автотранспортных предприятий рекомендовано проводить инструктажи о том, что нельзя запрещать детям и подросткам покидать салон на своей остановке. Даже если они не могут расплатиться.

А родителям рекомендуют проверять баланс транспортных или банковских карт детей. Или же всегда давать запас наличный денег, чтобы они не оказались в такой ситуации.

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