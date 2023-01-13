В Приморье из горящей квартиры спасатели эвакуировали трех человек, среди них был ребенок

О пожаре сотрудникам МЧС сообщили 13 января в 3:49.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пожарные эвакуировали жильцов горящей квартиры в Приморье. Как рассказали в пресс-службе МЧС, возгорание произошло в поселке Пограничный. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Тревожный звонок поступил спасателям 13 января почти в 4 часа утра. Пожарным сообщили о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме, через четыре минуты они уже были на месте. Из задымленного подъезда специалисты вывели 42-летнего мужчину, 72-летнюю женщину и ребенка, взрослых передали сотрудникам скорой помощи.
Из-за пожара никто не погиб, огонь уничтожил мебель в квартире на первом этаже дома. Причина возгорания пока неизвестна. Тушили пламя 11 человек с помощью трех машин.
Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о серьезном пожаре, который разгорелся в одной из квартир на Сабанеева, 16в.
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