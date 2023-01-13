В Находке мужчина доигрался в бизнесмена, теперь ему грозит 2 года лишения свободы

Мужчина и раньше зарабатывал нечестным путем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Находке задержали мужчину, который обворовал крупные сетевые магазины на 130 тысяч рублей. Злоумышленник похищал из торговых залов дорогой алкоголь, бытовую технику, электронику и парфюмерию, а после перепродавал по сходной цене. Полученными деньгами распоряжался, как хотел, в этом он признался уже в участке.

Заявления о кражах поступали в дежурную часть находкинской полиции на протяжении весны и лета. Избежать наказания вору не удалось, его нашли, им оказался 43-летний безработный местный житель. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за подобные деяния.

Приморец успел обворовать шесть магазинов, за это ему грозит срок до двух лет. Напомним, ранее в крае произошла похожая история, только в ней оказались задействованы две жительницы Артема. Злоумышленницы торговали контрафактным алкоголем, а также подделывали акцизные марки. Теперь каждой из них предстоит ответить за свои действия и заплатить огромные штрафы.

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