Увлечение спиртными напитками обошлось жительницам Приморья в четыре миллиона рублей

Женщины отправились в суд из-за контрафактного алкоголя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Артема обвинил двух женщин в торговле контрафактным алкоголем. Ранее пара злоумышленниц не только хранили, перевозили и продавали продукцию, но и подделывали акцизные марки. Теперь каждой из них предстоит ответить за свои действия и заплатить огромные штрафы, сообщили 11 января в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники правоохранительных органов пресекли продажу алкоголя без соответствующей лицензии в одном из магазинов на улице Вокзальной. Они изъяли незаконные товары на сумму около 400 тысяч рублей.

Во время расследования полицейские доказали причастность к преступлению двух местных жительниц 1965 и 1973 года рождения. На женщин заведены уголовные дела за поставки, перевозки, хранение и розничную продажу этилового спирта в крупном размере (часть 1, статья 171.3 УК РФ). Кроме того, экспертиза доказала, что акцизные марки на алкоголе были поддельными (часть 3, статья 327.1 УК РФ).

Злоумышленницы признали свою вину и рассказали, что появилась данная схема у них из-за жажды наживы. Суд признал их виновными в преступлениях и назначил каждой штраф в размере двух миллионов рублей.

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