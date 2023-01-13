Пожарные эвакуировали из задымленного подъезда в Приморье семь человек

Огонь повредил мебель в квартире на третьем этаже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей ночью 13 января в многоквартирном доме в Приморье случился пожар. Спасатели эвакуировали из задымленного здания людей и ликвидировали огонь на третьем этаже. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП случилось в поселке Смоляниново, что в Шкотовском районе края. Поздней ночью, в 04:01 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме. Прибывшие на место происшествия МЧСовцы спасли четырех человек, среди которых двое – дети. Их из задымленного подъезда специалисты выводили при помощи спасательных устройств. Помимо этого, пожарные эвакуировали еще трех человек.

После проведенной разведки удалось установить очаг возгорания. Огонь повредил мебель в квартире на третьем этаже на общей площади в четыре квадратных метра. Погибших и пострадавших, как доложили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, нет.

– Всего в тушении были задействованы три единицы пожарной техники и 12 человек из числа краевой противопожарной службы, – уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в это же время пожар случился и в Пограничном районе Приморья. Из задымленного подъезда специалисты вывели 42-летнего мужчину, 72-летнюю женщину и ребенка, взрослых передали сотрудникам скорой помощи.

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