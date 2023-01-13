Шкотовский район станет 14-м муниципальным округом в Приморье

Многие жители поддержали эту идею. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

В Приморье дума Шкотовского района направила в Законодательное собрание документы о преобразовании территории в округ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно проекту, планируется объединение семи муниципалитетов в Шкотовский округ. Речь идет об Смоляниновском и Шкотовском городских поселениях, Новонежинском, Подъяпольском, Романовском, Центральненском и Штыковском сельских поселениях. Административным центром останется поселок Смоляниново.

В пояснительной записке указано, что во всех населенных пунктах района прошли публичные слушания, многие жители поддержали эту идею.

Законодательное собрание Приморья рассмотрит проект 23 января. Таким образом в крае появится 14 муниципальный округ. В ноябре 2022 года все поселения Яковлевского района объединились в округ, который стал 13-м по счету. Ранее подобная реформа прошла в

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