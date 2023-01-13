В одном из крупных городов в Приморье наказали «управляйки» за плохую уборку снега

Жители продолжают жаловаться на работу УК, Фото: telegram-канал @mark2_che.

В Приморье продолжают наказывать нерадивые «управляйки» за некачественную чистку снега. На этот раз наказание понесли УК в Уссурийске.

В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа рассказали, что к ответственности привлекли 17 управляющих компаний, а также их руководителей. Прокуратура проверила соблюдение требований по благоустройству и содержанию города и выяснила, не во всех дворах проводится уборка снега, хотя с момента непогоды прошел почти месяц.

Социальные сети, посвященные городу, так и пестрят новостям о нечищеных тротуарах и дворах. По словам местных жителей, с крыши дома на Ивасика, 58, падает снег, который никто не убирал.

С крыши дома на Ивасика, 58, упал снег. Фото: telegram-канал @mark2_che.

Административная комиссия обнаружила нарушения во всех микрорайонах Уссурийска и вынесла обслуживающим организациям предупреждения. По словам начальника отдела по исполнению административного законодательства мэрии УГО Романа Губайдулина, при повторном несоблюдении сроков и порядка уборки снега управляющим компаниям грозит штраф до 100 тысяч рублей, а их руководителям – до 25 тысяч рублей.

Напомним, что проверки «управляек» прошли и во Владивостоке. Всего в приморской столице выдали 72 предостережения из-за некачественной уборки снега.

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