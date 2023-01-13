В Приморье мужчина подсадил ребенка на наркотики

Мужчина сам вводил девочке инъекции. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Приморье 45-летний мужчину подозревают в том, что он подсадил на наркотики школьницу. На злоумышленника завели уголовное дело по факту склонения к употреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетнего (пункт «а», часть 3, статья 230 УК РФ). Если вину нарушителя докажут, то ему грозит от 10 до 15 лет колонии, сообщили в СУ СК России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, произошло все в июне 2022 года в Чугуевском районе. Местный житель склонил 13-летнюю девочку к употреблению наркотических веществ. Кроме того, сам он неоднократно производил ей запрещенные инъекции.

По решению суда, мужчина находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все детали уголовного дела.

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