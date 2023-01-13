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НовостиВладивосток13 января 2023 5:23

В Приморье мужчина подсадил ребенка на наркотики

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Мужчина сам вводил девочке инъекции.

Мужчина сам вводил девочке инъекции.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Приморье 45-летний мужчину подозревают в том, что он подсадил на наркотики школьницу. На злоумышленника завели уголовное дело по факту склонения к употреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетнего (пункт «а», часть 3, статья 230 УК РФ). Если вину нарушителя докажут, то ему грозит от 10 до 15 лет колонии, сообщили в СУ СК России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, произошло все в июне 2022 года в Чугуевском районе. Местный житель склонил 13-летнюю девочку к употреблению наркотических веществ. Кроме того, сам он неоднократно производил ей запрещенные инъекции.

По решению суда, мужчина находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все детали уголовного дела.

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