«Мы боялись и молчали»: в Приморье больше 10 лет клоун-педофил работал с детьми

Мужчина пытался ухаживать за несовершеннолетними. Фото: КП – Владивосток

Подошло к концу расследование дела о клоуне-педофиле, который просил несовершеннолетних детей, занимающихся в его цирковой студии, скидывать ему фотографии интимного характера. Мерзкая история развернулась в небольшом приморском городке – Дальнереченске. Кто-то из родителей заметил неладное, но, что именно случилось, раз взрослые посчитали привлечь внимание полиции, история умалчивает. Однако, лица, приближенные к этой ситуации, рассказали «Комсомолке», что в компьютере мужчины нашли множество фотографий обнаженных детей. Расследование длилось почти год, в октябре 2022 года горе-клоуну вынесли приговор – 13 лет колонии. Выяснила «Комсомольская правда» - Владивосток».

Если верить публикациям с выступлениями юных артистов из социальных сетей, студия активно развивалась с 2015 года, ребята получали дипломы и награды, а их руководитель в это время с удовольствием давал интервью местным СМИ. Возникает вопрос, а почему дети так долго молчали? Потому что боялись или ничего не понимали, по крайней мере такой ответ «Комсомолке» дала бывшая воспитанница студии, когда клоуна только-только разоблачили и началось расследование. Домогательствам подверглись как минимум два ребенка, эту информацию официально подтвердили в следственном комитете Приморского края. Мужчине вынесли приговор по 132 статье пункта «б» 4 части уголовного кодекса – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребенка младше 14 лет.

ОН ПРИШЕЛ В ШКОЛУ...

На момент нашего интервью девушка уже достигла совершеннолетия, но попросила остаться инкогнито. Она рассказала, что начинал свою праздничную деятельность мужчина как аниматор. Приезжал на детские утренники, дни рождения, пользовался популярностью и у взрослых, развлекал старшую аудиторию на корпоративах и юбилеях. Пока зарабатывал местным весельчаком, ходил по школам, предлагал ребятам подработку в качестве ассистентов на подобных мероприятиях, а также цирковые уроки. Так Оля (все имена изменены. Прим. ред.) – на тот момент 13-летняя героиня нашей истории с ним и познакомилась.

Мужчина добавил в друзья в «Одноклассниках» некоторых девочек из Олиного класса, в том числе и ее. Сначала переписка несла в себе чисто рабочий характер, объяснял, что предстоит делать на праздниках. Так школьница поучаствовала в нескольких мероприятиях. Но в какой-то момент руководитель стал чаще писать и звонить. По словам нашей читательницы, она ничего не подозревала, маленькая была, не понимала что происходит. А вот ее мама заметила что-то неладное и не в самой ласковой форме пообщалась с ним лично, когда пришла на одну из репетиций в школу.

По словам девушки, разговор с ее матерью наставника не остановил. Он хоть и не распускал руки, но засыпал школьницу комплиментами, признавался в любви, звал погулять, причем не по родному городу, а предлагал поехать во Владивосток, мол, виды показать. Однажды после выступления на конкурсе талантов он впервые попытался ее поцеловать. Девочка отстранилась, после чего последовал вопрос: «А что, в губы не хочешь?». На этом ее походы в театральный кружок закончились. Рассказывать родителям о случившемся она побоялась, поэтому просто стала игнорировать звонки и сообщения назойливого преподавателя. Спустя время он понял, что попытки выйти на связь бессмысленны, и оставил ребенка в покое.

ЦИРК УЕХАЛ, КЛОУН В ТЮРЬМЕ

Девушка услышала о нем вновь спустя почти 10 лет. О циркаче ей рассказала мама, увидела в местном чате новость о его задержании. Местные жители бурны обсуждали, как в дом к нему ворвалась полиция и взломала его ноутбук, где и нашла кучу интимных детских фотографий.

– Она начала спрашивать, не просил ли он у меня такие фото. Нет, ничего подобно у меня и моих подруг, которые ходили со мной заниматься, он не выпрашивал. «Ты тоже что-то знаешь, ты же к нему ходила», написала мама. Больше молчать смысла не было, я рассказала свою историю ей, потом вам. Почему ходила на занятия, даже когда мама встревожилась? Да как-то не укладывалось в детском мозгу, что мне навредить могут. Делают комплименты, да и ладно. Всем делают. Плюс эта подработка на праздниках мне правда нравилась. Когда он меня попытался поцеловать, ребята из нашего коллектива стояли неподалеку, поэтому не так страшно было. Но после в кружок я ни ногой.

И это лишь один случай, который удалось предать огласке, никто не знает, сколько детей «наслушалось комплиментов» за эти годы.

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