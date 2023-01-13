Сугробы достигли 2 метров. Фото: минГОЧС Приморья

В Ольгинском округе продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада, прошедшего 21-23 декабря минувшего года. Сугробы в высоту доходят до 1-2 метров – техника банально не может проехать. Спасатели помогали доставлять медикаменты, дрова, продукты, а от снега очищали дома простыми лопатами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на минГОЧС Приморья.

Фото: минГОЧС Приморья

Всего пройдено более 60 адресов – и это только с 1 января 2023 года. Краевая поисково-спасательная служба отработала уже в поселке Ольга, селах Пермское (тут даже погрузчик увяз в сугробах), Молдовановка, Тимофеевка, Ракушка, Веселый Яр. В основном обращения поступали от пенсионеров и одиноких жителей. В расчистке нуждались также школы и детские сады.

К слову, пару дней после снегопада и вовсе терпели блэкаут. Тысячи жителей из-за циклона оставались без света, что привлекло даже региональную прокуратуру. Подробнее о том, как Приморье встретило аномальный снегопад – в отдельном материале «КП».

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