В Приморье наградили местных жителей, задержавших подозреваемого в убийстве

Приморцы получили благодарственные письма. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморья начальник отдела МВД России по Находкинскому городскому округу полковник полиции Максим Крыгин вручил благодарственные письма местным жителям. Как рассказали в пресс-службе ведомства, Дмитрий Мусин, Владимир Макеров и Александр Баулин спасли пенсионерку и задержали разыскиваемого мужчину.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», произошло все в Находке. На 83-летнюю женщину напали прямо в ее квартире. Неизвестный проник в ее комнату, требовал деньги, а после предложения взять вместо них продукты, набросился на пенсионерку с кулаками.

Крики услышал знакомый женщины и попытался помочь, но тщетно, мужчина попытался скрыться. Тогда-то его и задержали Дмитрий, Владимир и Александр. К этому времени уже приехали сотрудники полиции, в руки которым передали злоумышленника.

На приморца завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия). Его заключили под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до десяти тысяч рублей. Кстати, в отделе полиции выяснилось, что мужчина находится в оперативном розыске, его подозревают в убийстве в Партизанском районе.

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