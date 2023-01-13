Три автомобиля придавила фура, врезавшись в локомотив во Владивостоке

О случившемся редакции рассказали читатели.
Жуткая авария произошла пятничным вечером, 13 января, в столице Приморья. Под колесами фуры оказались три автомобиля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали читатели редакции, произошло все на ж/д станции «Мыс Чуркин». По словам очевидцев, у фуры отказали тормоза, под ее колеса попали три автомобиля, от них буквально не осталось живого места. По фотографиям можно понять, что одна из машин – это Nissan Note, остальные опознать сложно.
По предварительной информации, из-за ДТП никто не пострадал.
«Комсомолка» связалась с пресс-службой ДВЖД. Как рассказали редакции, по предварительной информации, пострадавших нет. Состав стоял на месте, произошло все не на железнодорожном переезде, поэтому на движение поездов авария никак не повлияла.
Из-за фуры пострадали три автомобиля.
Редакция продолжит следить за ситуацией.
Это не единственная авария, которая произошла в пятницу 13-го во Владивостоке. На улице Фадеева перевернулся самосвал и перекрыл выезд в сторону Шаморы.
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