Время начала экзаменов по всему Приморью – 10:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда выпускникам приморских школ предстоит сдать ЕГЭ. По информации краевого министерства образования экзамены продлятся с 20 марта по 12 сентября.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 20 марта и закончится 19 апреля, основной – стартует 26 мая до 1 июля.

В конце мая, 26 числа, школьникам предстоит проверить свои знания по географии, литературе и химии, 29 мая – по русскому языку, 1 июня – по базовой и профильной математике, 5 июня – по физике и истории, 8 июня – по обществознанию, 13, 16 и 17 июня – экзамен по иностранному языку, 13 июня – по биологии, а 19 и 20 июня – по информатике. С 6 по 19 сентября пройдет традиционный дополнительный период для ЕГЭ.

Время начала экзаменов по всему Приморью – 10:00. Прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 2023 году продолжается, выпускники должны определиться с выбором предметов до 1 февраля.

Для учеников девятых классов ОГЭ также разделили на три периода: досрочный – с 21 апреля по 16 мая, основной – с 24 мая по 1 июля, дополнительный с 4 по 23 сентября.

Подробнее об экзаменах можно узнать в отдельном материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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