Паром долгое время находился в ремонте, его обещали выпустить 14 января. ФОТО: ТК-канал fokino

Обещанный плашкоут «Путятин» так и не вышел на маршрут для жителей и гостей острова Путятина. В связи с усложнившимися погодными условиями капитан судна принял решение отменить рейс, хотя, как утверждает глава городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов, судно исправно и готово к работе, сообщает «КП – Владивосток».

– 14 января погодные условия не позволили совершить первый рейс плашкоуту «СП-Путятин» после ремонта. Порывы ветра до 24 метров в секунду, волнение в море бурное, высота волн до трех метров, что недопустимо по правилам морских перевозок пассажиров, – отметил в своем Telegram-канале Александр Баранов.

Он же добавил, что ремонтные работы на «СП-Путятин» полностью завершены. 12 января были произведены первые запуски главного двигателя. 13 января выполнена обкатка плашкоута в акватории заданного маршрута. На заводе проведена приемка комиссии.

– Выход на рейс судна сейчас определяет капитан. Все рейсы совершаются строго по правилам мореходства, – заключил чиновник.

Напомним, уже два месяца у 500 жителей Путятина нет транспортной переправы на материк. Паром долгое время находился в ремонте, его обещали выпустить 14 января. Судно на воздушной подушке и частные катера ходить каждый день не могут. Островитяне написали коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину. Позже председатель СУ СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных результатах уголовного расследования по вопросу переправы на Путятина. Администрацию ЗАТО Фокино подозревают в халатности.

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