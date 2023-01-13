Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Остров Путятин, жители которого отрезаны от большой земли в Приморье, вот уже который день оказывается в центре внимания. История буквально прогремела на всю Россию, а накануне местные даже обратились к президенту. Теперь на контроль расследование о халатности поставил и сам председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Транспортная связь у жителей острова Путятин с материком отсутствует уже очень долгое время. Все дело в том, что обещанный паром до сих пор в ремонте – с лета 2022 года, его планируют запустить на днях, 14 января. Судно на воздушной подушке и частные катера ходить каждый день не могут. Следком завел уголовное дело по факту халатности в отношении администрации ЗАТО Фокино, возмутившись отсутствием какого-либо контроля за ремонтными работами. «Полетели головы» – разобраться в ситуации и наладить сообщение должен был замминистра регионального транспорта и дорожного хозяйства Григорий Плотницкий по поручению губернатора, но, видимо, не справился. Глава Приморья Олег Кожемяко отстранил чиновника от должности.

– Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгению Касьянникову доложить о проводимых следственных действиях в рамках уголовного дела, – сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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