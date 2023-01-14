Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 0:15. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

Пожарные Хасанского округа спасли трех жителей Славянки на улице 50 лет Октября, 2, ночью 14 января. Из-за сильного ветра квартира оказалась в дыму, который отрезал выходят для жильцов с годовалым ребенком, сообщает «КП – Владивосток».

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 0:15. Пожарные 52-й пожарной части 21-го ОПС прибыли на место через две минуты и установили, что горит балкон на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. При этом, наблюдалась сильная задымленность, а из-за сильного ветра сохранялась угроза распространения огня на верхние этажи.

Квартира выгорела дотла. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

– Три человека, проживающие на девятом этаже, оказались отрезаны дымом и не могли эвакуироваться самостоятельно. Огнеборцы быстро добрались до людей и вывели их на свежий воздух. Среди спасенных оказался годовалый ребенок. Потушить пожар спасателям удалось в течение получаса, – рассказали в министерстве ГОЧС.

В декабре 2022 года издание писало о пожаре, из-за которого во Владивостоке многодетная семья лишилась дома. Без крова остались родители и семеро детей, которые жили на Станичной (в районе Котельникова).

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке дотла сгорел очередной частный дом площадью 300 квадратных метров

По данным МЧС, пламя обрушилось на постройку ночью 8 января (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.