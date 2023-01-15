Тягач потерял свой груз на Камской во Владивостоке

Происшествие случилось поздно вечером 14 января. Выпавший груз повредил забор. Фото: Telegram-каналы @autogarant_vl / @svodka_25

Из крупногабаритного автомобиля на дорогу в районе Камской, 1, во Владивостоке высыпался груз. Происшествие, случившееся поздно вечером 14 января, надолго заблокировало движение по указанной улице. Как заявили в Госавтоинспеции, 38-летний водитель тягача Volvo не побеспокоился закрепить содержимое прицепа, как того требуют правила.

Последствия ДТП. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

Прибывшие на место ДТП инспекторы ДПС осмотрели место происшествия. В итоге сотрудники ГИБДД составили на мужчину несколько «административок», а именно по части 1 статьи 11.23, частям 2 и 3 статьи 12.31, части 2 статьи 12.3, части 1.1 статьи 12.5 (2 материала), статье 12.33 КоАП РФ.

На место ДТП сразу прибыли аварийный комиссар и инспекторы ДПС. Фото: Telegram-каналы @autogarant_vl / @svodka_25

Управление авто без тахографа грозит штрафом до 5 тысяч рублей.

Выпуск на линию транспортного средства с неисправностями может обернуться 8 тысячи рублей.

А машина с липовыми номерами или же с несоответствующими правилам световыми приборами станет причиной штрафа до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч – для юридических

Вождение без необходимых документов – это до 500 штрафных рублей.

На сумму до 2 тысяч рублей могут оштрафовать за отсутствие диагностической карты.

За повреждение дороги и других сооружений грозит наказание в виде штрафа до 10 тысяч рублей для обычных граждан, до 25 тысяч – для должностных, до 300 тысяч – для юридических лиц.

В общем, опрокидывание груза обойдется для кого-то в копеечку. Благо, во время происшествия никто не пострадал.

Отметим, утром здесь машины проезжали по одной полосе. В настоящее время движение восстановлено.

Днем на следующий день движение было реверсивным. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

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