В жестком ДТП на Русском острове КамАЗ смял элитное американское авто

Машина серьезно пострадала в результате удара. Фото: Telegram-каналы @autogarant_vl / @svodka_25

Жесткая авария с пострадавшими произошла поздно вечером в субботу, 14 января, на острове Русский во Владивостоке. В районе ДВФУ люксовый американский автомобиль Cadillac, которым управляла девушка, влетел в КамАЗ. Кадры ДТП появились в приморских социальных сетях.

По информации прибывшего на место ЧП аварийного комиссара, водитель самосвала решил развернуться и начал поворачивать налево. Девушка за рулем «Кадиллака» ехала прямо, но по какой-то причине не затормозила перед большой машиной и влетела в нее. Иномарка оказалась сильно помята, а из КамАЗа на дорогу вытекло топливо.

На место аварии сразу же прибыли пожарные, медики, полицейские. Специалисты МЧС залили топливо водой во избежание возгорания, а бригада скорой помощи увезла представительницу прекрасного пола в больницу.

Обстоятельства жесткого ДТП выясняют эксперты.

Отметим, «шутки с большегрузами» опасны. В конце декабря в Самарской области столкнулись КамАЗ и «Лада Калина». Трагическая авария унесла жизни пятерых людей. Немного раньше, в Тверской области, из-за самосвала случилось массовое ДТП, виновника забрали врачи. В середине прошлого месяца под Томском погибли врачи, ехавшие к роженице.

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