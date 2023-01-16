Почти 30 пожарных тушили горящий во Владивостоке кондитерский цех

В пресс-службе МЧС рассказали о причинах пожара. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Во Владивостоке 20 сотрудников цеха на Народном проспекте эвакуировались из горящего здания. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью.

Как поделились представители ведомства, тревожный звонок о пожаре поступил после пяти утра. Спасателям сообщили о горящем цехе, уже через пять минут они были на месте и тушили огонь. К этому времени из здания валил дым. До приезда специалистов, из помещения самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Огонь повредил оборудование цеха на площади около пяти квадратных метров, никто не погиб и не пострадал. Причиной пожара стали отложения масла в вытяжке, которые загорелись из-за нагрева печи.

Тушили огонь 28 человек с помощью шести пожарных машин.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о возгорании в здании овощебазы, пламя распространилось на 200 квадратных метров площади.

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