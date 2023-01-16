Почти 30 пожарных тушили горящий во Владивостоке кондитерский цех

В пресс-службе МЧС рассказали о причинах пожара.
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Во Владивостоке 20 сотрудников цеха на Народном проспекте эвакуировались из горящего здания. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью.
Как поделились представители ведомства, тревожный звонок о пожаре поступил после пяти утра. Спасателям сообщили о горящем цехе, уже через пять минут они были на месте и тушили огонь. К этому времени из здания валил дым. До приезда специалистов, из помещения самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Огонь повредил оборудование цеха на площади около пяти квадратных метров, никто не погиб и не пострадал. Причиной пожара стали отложения масла в вытяжке, которые загорелись из-за нагрева печи.
Тушили огонь 28 человек с помощью шести пожарных машин.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о возгорании в здании овощебазы, пламя распространилось на 200 квадратных метров площади.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Что показать зимой в Приморье гостям из других регионов?
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.