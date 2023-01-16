Жительнице Приморья грозит шесть лет колонии за кражу пяти с половиной тысяч рублей

Нарушительнице грозит лишение свободы на срок до шести лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморье соседка украла деньги с карты 84-летней соседки. Сумма оказалась небольшой – 5500 рублей, но несмотря на это злоумышленница может поплатиться за преступление и провести в колонии до шести лет. Подозреваемую уже задержали сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло хищение денег с карты в городе Арсеньеве. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 5500 рублей пропали у бабушки сразу же после ухода ее 37-летней соседки. Приходила она, чтобы позвонить с телефона пожилой женщины, однако вместо этого она списала средства с ее карты через мобильное приложение банка.

Полиция задержала подозреваемую. В участке она призналась в содеянном и рассказала, что потратила украденное по своему усмотрению. На время расследования нарушительницу заключили под стражу.

Кроме того, на женщину завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция по данному преступлению предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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