В Приморье может появиться 15-й муниципальный округ

Дума Партизанского района отправила документы в ЗСПК. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Дума Партизанского муниципального района направила в Законодательное Собрание края документы с просьбой преобразовать территории в округ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно документам, Сергеевское, Новицкое, Золотодолинское, Владимиро-Александровское, Екатериновское, Новолитовское сельские поселения планируют объединить в Партизанский муниципальный округ. Административным центром останется село Владимиро-Александровское. Такое решение приняли после публичных слушаний, которые прошли в населенных пунктах района.

На преобразование планируется потратить около 3,8 миллиона рублей. Если в ЗСПК одобрят пакет документов, Партизанский муниципальный район может стать 15-м округом в крае. Ранее «Комсомолка» писала, что с такой же инициативой выступили депутаты Шкотовского района.

На сегодняшний день в Приморье 13 муниципальных округов, последним из них стал Яковлевский.

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