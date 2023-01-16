В центре Владивостока обрушился фасад столетнего дома – видео

Трехэтажный дом на Лазо, 6, построен в 1918 году. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Часть металлического фасада исторического здания на улице Лазо, 6 во Владивостоке обрушилась на тротуар. Проржавевший карниз отвалился от общего фасада и как копье воткнулся в гору снега. Корреспондент заснял на видео место, где мог произойти несчастный случай.

«КП» обратилась в «Управляющую компанию Ленинского района», обслуживающую дом, чтобы заявить о повреждении. Дозвониться до отделения не удалось. Только в мэрии корреспонденту сообщили, что в ближайшее время место падения огородят сотрудники организации. Они проверят остальные конструкции, уберут ветхие детали и спланируют ремонт.

Трехэтажный дом на Лазо, 6 построен в 1918 году. В нем располагается восемь жилых помещений. По данным онлайн-сервиса Дом.МинЖКХ, износ здания составляет 45%. Ремонт фасада постройки намечен на 2043 год.

В октябре 2022 года во Владивостоке оторвалась конструкция исторического здания на улице Светланской, 59. Фасадная плитка упала прямо на тротуар, едва не задев пешеходов. На место обрушения выезжал замглавы города.

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