Приморье останется без гребешка? Десятки мариферм края могут прекратить существование

Морепродукты должны проходить экспертизу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморском крае сложилась неоднозначная ситуация в отрасли марикультуры (разведения морепродуктов). Положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора не получили более 20 предприятий отрасли, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как уточнили в АНО «Национальный общественный комитет по противодействию коррупции»(представительство по Приморскому краю), марикультура подлежит обязательному прохождению экспертизы в силу 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ». Эксперты считают формулировки, касающиеся аквакультуры в нем, расплывчатыми.

Так или иначе, согласно данным Минприроды России, с 2019 года только в Приморском крае Росприроднадзором выявлено более 20 нарушений закона о ГЭЭ. Эти предприятия могут закрыться. В представительстве пояснили, что совокупная стоимость экспертизы доходит до 5 миллионов рубелй. Это значит, что Приморье теряет более 1,5 миллиарда рублей потенциальных платежей. Всего в крае 114 ферм разведения морепродуктов.

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