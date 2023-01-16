Дорожники расчищают сугроб во Владивостоке после аварии

Дорожники устранили возможную причину аварии. Фото: Vl.ru

Прошел почти месяц после снегопада, но его последствия продолжают устранять специалисты в приморской столице. По предварительной информации, огромная обледеневшая куча снега в районе развлекательного центра «Седанка Сити» стала причиной серьезного ДТП в минувшие выходные. Видеозапись аварии вызвала бурную реакцию жителей города в социальных сетях, а уже 16 января на месте работали дорожники. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее водители жаловались на огромную кучу снега. Фото: Vl.ru

Специалисты расчищают сугроб в районе улицы Маковского 35а, жаловались в соцсетях на который большое количество водителей города. По их словам, глыба льда занимала почти всю правую сторону дороги и мешала движению машин. Кроме того, в солнечную погоду свет отражался от снега и ослеплял автомобилистов. Примером может служить авария, которую запечатлел видеорегистратор одного из пострадавших. Следует отметить, что скорость виновника аварии была в рамках допустимой нормы.

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