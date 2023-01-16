Желающие искупаться в проруби приморцы смогут сделать это 19 января

Многие жители Приморья регулярно окунаются в прорубь. Фото: Вадим ПОПОВ

На Крещение Господне принято в ночь с 18 на 19 число окунаться в прорубь-иордань с освященной в ней водой для исцеления. Но в этом году Свято-Серафимовский мужской монастырь освящать воду в это время не будет. Вместо этого приморцы смогут искупаться в проруби 19 января в 12:00.

Также желающие смогут набрать освященную Крещенскую воду в храме 19 января, в любое время. А сам чин Великого освящения воды пройдет 18 января в сочельник, в 11:00, а также 10 января в 10:30.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что администрация города купели не организует. По нашим данным, епархия организует купание только на острове Русский, в Свято-Серафимовском монастыре. Также купели планируются в санатории «Океан» и на набережной Спортивной гавани от клуба «Косатка». Также dv.kp.ru собрал ключевые правила и противопоказания купания в проруби.

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