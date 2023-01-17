Ранее памятник советского разведчика Рихарда Зорге облили красной краской. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке завершилось расследование уголовного дела по факту вандализма (часть 1, статья 214 УК РФ). Обвиняется в преступлении 40-летняя местная жительница. Ранее женщину подозревали в уничтожении памятников воинской славы России (статья 243.4 УК РФ), но специалисты окончательно приняли решение о смягчении наказания по другой статье, сообщили 16 января в СУ СК России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, 9 мая 2022 года женщина находилась на территории сквера имени Рихарда Зорге, расположенного в районе проспекта 100-летия Владивостока. Как вдруг, она нанесла на гранитный постамент памятника жидкий лакокрасочный материал, который в дальнейшем стек на фундамент.

Сотрудники ведомства отметили, что злоумышленница заранее подготовилась к осквернению памятника. Для конспирации она скрыла свое лицо маской, а фигуру – комбинезоном с капюшоном. Кроме того, из-за действий нарушительницы появилась необходимость восстановительных работ, которые обошлись не менее 13 тысяч 500 рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем фигурантке предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Напомним, «Комсомолка» писала, что приморские школьницы осквернили памятник Герою России. Девочки 14 и 15 лет справили естественную нужду на мемориале, а после вырвали цветы и раскидали их по скверу.

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