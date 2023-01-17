В мэрии Владивостока сделали важное заявление после масштабного пожара в городе

За 2022 год произошло более 500 возгораний. Фото: Виталий ТИМКИВ

В администрации Владивостока рассказали, сколько пожаров произошло в городе с начала 2023 года. Статистику привели в Единой дежурной диспетчерской службе.

По данным ЕДДС, в период с 1 по 16 января в приморской столице зафиксировали 48 пожаров и 59 ложных вызовов. В 2022 году в городе произошло более 500 возгораний. Специалисты призывают жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, следить за отопительными приборами и электрооборудованием, ведь их неисправность может стать причиной появления огня.

Один из серьезных пожаров произошел минувшим вечером, 16 января, на Кипарисовой. В 11-этажном жилом доме неожиданно вспыхнули электрокабели и электрощитовые. Почти 40 человек, среди которых было семеро детей. Возгорание – не единственная беда, обрушавшаяся на жителей, на шестом этаже здания прорвало трубу с холодной водой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что показать зимой в Приморье гостям из других регионов?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.